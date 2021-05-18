Son Dakika: Salih Uçan'ın imza tarihi belli oldu! Beşiktaş resmen açıklayacak... - Transfer Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek başarılı futbolcu ile 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Salih Uçan transferinin, Fraport Tav Antalyaspor ile bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra resmen açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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