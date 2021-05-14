Son Dakika: Salih Uçan'dan EURO 2020 kadrosu sonrası açıklama! 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya maçı kadrosunu açıkladı. Listede ismi yer almayan Salih Uçan, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Salih Uçan, Şenol Güneş'in kararını "Kararlara saygı duyuyorum ancak büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım" ifadeleriyle değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Alanyasporlu futbolcunun durumu hakkında "Salih Uçan sakat. Bunu biliyorsunuz. Bizim düşündüğümüz çok isim var. Bütün oyunculara kapımız açık" şeklinde konuşmuştu.

İşte Salih Uçan'ın paylaşımı