Son dakika: Salih Uçan'a talip var! Beşiktaş ile resmi görüşmeler başladı

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Salih Uçan'a kariyerinin dibe vurduğu dönemde şans verip yeniden yükselişe geçmesini sağlayan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş’ta şans bulamayan oyuncuyu yeniden takımda görmek için girişimlere başladı.

Fanatik'in haberine göre Alanyaspor, Salih Uçan’ı kiralık olarak transfer etmek istiyor. Birçok Anadolu ekibinin listesinde yer alan ve Kartal’da yolcu listesinde olduğu ifade edilen Salih için Başkan Hasan Çavuşoğlu bizzat devrede. Teknik direktör Farioli’nin de daha önce beraber çalıştığı oyuncuyu çok istediği bildirildi. Özellikle Kayserispor’un da Salih konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken başarılı oyuncunun ise eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

14 maçta 547 dakika

Salih Uçan, sezon başında bedelsiz olarak bonservisi elinde bir şekilde transfer olduğu Beşiktaş’ta Süper Lig’de sadece 9 kez şans bulabildi. Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 kez fırsat yakaladı. Salih’in bu 14 maçta aldığı süre ise 547 dakikaydı. Gol ya da asist üretemeyen oyuncunun yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.