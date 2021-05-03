Son Dakika: Salih Uçan 1. dakikada sakatlandı, ambulansla hastaneye götürüldü

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde talihsiz bir an yaşandı. Alanyaspor’da Salih Uçan, mücadelenin ilk dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Henüz ilk dakika tamamlanmadan Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yerde kaldı.

Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Salih Uçan, sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. Salih, elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Alanyaspor'da Salih Uçan'ın yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN İSYAN ETTİ

Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın sakatlığı sonrası dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Atan, hakem Emre Kargın'a "Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!" sözleriyle isyan etti.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan aynı zamanda transferin de en gözde isimlerinden. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüpler oyuncunun transferi için sırada. Salih'e en yakın takım ise an itibarıyla Beşiktaş.

MENAJERİ İLGİYİ DOĞRULADI



NTV Spor'a konuşan Koray Uzun, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiğini açıkladı. Herhangi bir takımla anlaşmadıklarının altını çizen Uzun, oyuncusuyla İtalya ve İspanya'dan da 2 kulübün ilgilendiğini doğruladı.

Koray Uzun'un Salih Uçan hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."

Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı yaptı.

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