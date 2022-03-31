Son Dakika: Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi! Resmi açıklama...

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TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörünü buldu.

Ercümend Coşkundere sonrası Yılmaz Vural'la görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yla resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadeleri kullanıldı.

Şanlı, 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor'u çalıştırmış, 13 karşılaşmada takımın başında yer almıştı.

Çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Tuncay Şanlı, 1,69 puan ortalaması yakaladı.