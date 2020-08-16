Son Dakika | Sakaryaspor'da Bülent Uygun sürprizi! Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile gitti...

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'da başkanlık seçimleri yapılacak. Kongrede aday olan iş adamı Uğur Akkuş, teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte Sakarya'ya gitti. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Bülent Uygun, "Her şey Sakaryaspor için" dedi.





Sakaryaspor, Bülent Uygun ile anlaştı mı?

Sakaryaspor'da başkanlığa aday olan Uğur Akkuş, seçimi kazanması halinde teknik direktörlüğe Bülent Uygun'u getirmeyi planlıyor. Bülent Uygun ile birlikte Sakarya'ya giden Uğur Akkuş, "Ben Sakarya'nın yanındayım. Bu kulübü şampiyonluğa ulaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Türk spor tarihini değiştirmiş, büyük bir köke sahip olan taraftarlarımızla biz bunu başaracağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

BÜLENT UYGUN: "HER ŞEY SAKARYASPOR İÇİN"



Teknik direktör Bülent Uygun ise yaptığı açıklamada, "Tüm Sakaryaspor'a sevgiler. Tatangalar'a sevgiler. Geliyoruz bakalım, her şey Sakaryaspor için. Vatanımıza, memleketimize hizmet etmek bizim için onur. Sakaryalı hemşehrilerimize hizmet etmek ve takımımızı şampiyon yapmak hedefimiz" ifadelerini kullandı. (Futbol Arena)

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