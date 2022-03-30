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Son dakika: Sakaryaspor'da bir kez daha Tuncay Şanlı dönemi

#Transfer#Tuncay Şanlı#Sakaryaspor
Son dakika: Sakaryasporda bir kez daha Tuncay Şanlı dönemi

TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor, Ercümend Coşkundere'den boşalan teknik direktörlük görevine eski hocası Tuncay Şanlı'yı getirdi.

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Yeni teknik direktör için düğmeye basan, Yılmaz Vural'la toplantı gerçekleştirdikten sonra anlaşma sağlayamayan yeşil beyazlılar, hoca konusunda Tuncay Şanlı'da karar kıldı.

Yerel basının iddiasına göre, Yılmaz Vural ile son anda anlaşamayan Sakaryaspor yönetimi, Tuncay Şanlı'yı göreve getirirken resmi imzaların yarın atılacağı kaydedildi.

SAKARYASPOR'DA İKİNCİ DÖNEMİ

Şanlı, 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor'u çalıştırmış, 13 karşılaşmada takımın başında yer almıştı.

Çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Tuncay Şanlı, 1,69 puan ortalaması yakaladı.

71 PUANLA LİDER

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, topladığı 71 puanla lider durumda bulunuyor.

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#Transfer#Tuncay Şanlı#Sakaryaspor

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