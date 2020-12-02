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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sakaryaspor'da 10 pozitif vaka! Toplam 21 futbolcu karantinada...

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Son dakika | Sakaryaspor'da 10 pozitif vaka! Toplam 21 futbolcu karantinada...
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da 10 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, toplam 21 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığspor maçı öncesi takıma Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika | Sakaryasporda 10 pozitif vaka Toplam 21 futbolcu karantinada...

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