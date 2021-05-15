Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şampiyon Beşiktaş taraftarına uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı kutlarken, Siyah-beyazlı taraftarları kutlamalar konusunda uyardı.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Fahrettin Koca; "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk coşkusu Beşiktaş çarşıda...
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