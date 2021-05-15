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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şampiyon Beşiktaş taraftarına uyarı

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şampiyon Beşiktaş taraftarına uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı kutlarken, Siyah-beyazlı taraftarları kutlamalar konusunda uyardı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Fahrettin Koca; "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan şampiyon Beşiktaş taraftarına uyarı

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