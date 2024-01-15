Son dakika: Sagiv Jehezkel'den sonra Başakşehir'den de Eden Karzev için flaş hamle! Instagram'dan yaptığı paylaşım için savunması istendi...

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Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel’in ardından Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

JEHEZKEL'İN GOL SEVİNCİNE BENZER PAYLAŞIM

Başakşehir’de oynayan Eden Karzev, Jehezkel’e benzer şekilde ’100 gün’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına destek verdi ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi.

BAŞAKŞEHİR: 'SAVUNMASI İSTENDİ!'

Rams Başakşehir, oyuncu için disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Eden Karzev'in paylaşımı*