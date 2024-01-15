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Son dakika: Sagiv Jehezkel'den sonra Başakşehir'den de Eden Karzev için flaş hamle! Instagram'dan yaptığı paylaşım için savunması istendi...

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#Başakşehir#Eden Karzev#Süper Lig
Son dakika: Sagiv Jehezkelden sonra Başakşehirden de Eden Karzev için flaş hamle Instagramdan yaptığı paylaşım için savunması istendi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 11:44

Son dakika haberleri: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası sevincindeki hareketi nedeniyle gözaltına alınmış ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Jehezkel'in sevincine benzer bir hamlede bulunan Başakşehirli Eden Karzev için ise sıcak bir gelişme yaşandı.

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Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel’in ardından Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

JEHEZKEL'İN GOL SEVİNCİNE BENZER PAYLAŞIM

Başakşehir’de oynayan Eden Karzev, Jehezkel’e benzer şekilde ’100 gün’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına destek verdi ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi.

Gözden KaçmasınGol sevinci sonrası gözaltına alınan Sagiv Jehezkelin ifadesi ortaya çıktı Savaşın son bulmasını istiyorumGol sevinci sonrası gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı! 'Savaşın son bulmasını istiyorum!'Haberi Görüntüle

BAŞAKŞEHİR: 'SAVUNMASI İSTENDİ!'

Rams Başakşehir, oyuncu için disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: Sagiv Jehezkelden sonra Başakşehirden de Eden Karzev için flaş hamle Instagramdan yaptığı paylaşım için savunması istendi...

Eden Karzev'in paylaşımı*

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#Başakşehir#Eden Karzev#Süper Lig

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