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Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş hakkındaki son sözleri!

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Beşiktaş#Son Sözler

Uğradığı silahlı saldırı neticesine hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun siyah beyazlı ekip hakkındaki son sözleri ortaya çıktı.

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Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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BEŞİKTAŞ HAKKINDAKİ SON SÖZLERİ

Uğradığı silahlı saldırı neticesine hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun siyah beyazlı ekip hakkındaki son sözleri ortaya çıktı.

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21 Ocak 2022 tarihinde TGRT'de canlı yayına katılan merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gazeteci Cem Küçük'ün sorularını yanıtlamış ve Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirmişti.

Merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sözleri şu şekildeydi:

Önder Hoca ile takım şu anda iyi gidiyor. Geçen seneki havasında olmamasının sebebi, ligde olabilir yani bu. Sürekli bir standart başarı mümkün değil futbolda. Başarısızlıkla beraber maalesef bizim Türkiye'de futbol biraz nankör. Biraz başarısız gidince işte hoca değişikliği falan... O hava gitti, daha doğrusu gitmişti. Şu anda daha değişik bir havaya girdi Beşiktaş. Gençlerle, özkaynak düzenine dönerek böyle daha farklı bir hava yaratıldı ve başarılı da gidiyor Önder Hoca. Tabi bu ne kadar sürer? Daimi olur mu? Başarıdan bahsetmek için bir şeyin süreklilik arz etmesi lazım. Beşiktaş şimdi iyi oynuyor. Çünkü kaybolan o takım olgusunun geri geldiğini görüyorum ben. Ondan dolayı Beşiktaş açısından bakarsak iyi gidiyor ama genel olarak ligin kalitesinde... Ligin kalitesindeki düşüşü, hakemlerin performansındaki düşüşe bağlıyorum ben. Biz şuna bakıyoruz; Pozisyon penaltı mı, değil mi? Verilseydi öyle olurdu, verilmeseydi böyle olurdu diye bakıyoruz ama hakem 1-2 tane bizim görmediğimiz hatayı yaptığı zaman... Daha sonra futbolcularla bunun çok sohbetini yaptığmız için biliyorum. Futbolcuların motivasyonu düşüyor. Bakıyor ki yönetimde bir adaletsizlik var, spora olan inancını da motivasyonunu da yitiriyor futbolcular. Bunu bana yabancı futbolculardan Pepe anlatmıştı. 'Biz bu hakemlerle şampiyon olamayız' diye sezonun ortasında söylemişti bana.

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