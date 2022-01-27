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Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı! 'Restorana önce iki kişi geldiler...'

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Beşiktaş#Ece Erken

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'na restoran çıkışında yapılan saldırının detayları da ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. 7 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Saldırıyı düzenleyenler olay sonrası kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

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Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.  

Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...

"BEL ALTINA 7 KURŞUN! RESTORAN ÇIKIŞINDA YANINA TANIDIĞI İKİ KİŞİ GELİYOR..."

TGRT Haber'de Cem Küçük'ün olayla ilgili verdiği bilgiler şu şekilde:

Saat 00:25 sularında Şafak Mahmutyazıcıoğlu restorandan çıkacakken yanına 2 kişi geliyor. Mahmutyazıcıoğlu bu kişileri tanıdığını söylüyor. 4-5 dakika konuştuktan sonra yanlarına bir kişi daha geliyor ve Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş ediyor. Daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bel altına 7 kurşun atılmış. Bel üstünde veya kafasında bir şey yok. Ama kan kaybından ve kurşunlardan biri de damarını yırtığı için hayatını kaybetmiş.

 

SALDIRI SONRASI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...

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BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından resmi bir açıklama yaptı.

"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ'DA FİKRET ORMAN'IN YÖNETİMİNDEYDİ

1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitwsi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü. Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

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ECE ERKEN'LE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Önceki evliliğinden iki çocuğu bulunan Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken ile 7 ay önce evlenmişti. Erken, eşi ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan şöyle duyurmuştu:

"Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...

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