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Son Dakika: Sadio Mane sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda yok!

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#Sadio Mane#Senegal#Dunyakupasi
Son Dakika: Sadio Mane sakatlığı sebebiyle Dünya Kupasında yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 13:17

Bayern Münih'in Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Werder Bremen'le oynanan maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçıracak.

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Bundesliga'da Bayern Münih'in Werder Bremen'le oynadığı mücadelede sakatlanan Sadio Mane'den kötü haber geldi.

Fransız basınından L'Equipe, Senegalli yıldızın sakatlığı sebebiyle Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini öne sürdü.

Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin Dünya Kupası kadrosunu cuma günü açıklaması bekleniyor.

Katar'da organize edilecek turnuva 20 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek.

2022 Dünya Kupası'nda birçok yıldız sakatlıklarından dolayı olmayacak. Şimdiye dek sakatlanan ve 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracağı kesinleşen isimler Pogba, Kante, Chilwell, Werner, Jota, Reece James, Arthur Melo ve Coutinho oldu.

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#Sadio Mane#Senegal#Dunyakupasi

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