Son Dakika: Sacha Boey'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...

Haberin Devamı

Galatasaray formasıyla bu sezon sergilediği performansın ardından transferin gözde isimleri arasına giren Sacha Boey milli takım kampında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

L'Equipe'in haberine göre; yetenekli futbolcu, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Sacha Boey yerine Valentin Gendrey kadroya alındı.

Başarılı oyuncunun tedavisi için İstanbul'a döneceği ve Galatasaray sağlık heyeti ve milli takım doktorları arasındaki istişarelerden sonra tedavi sürecinin başlayacağı kaydedildi.

U21 Avrupa Şampiyonası, 21 Haziran-8 Temmuz arasında Romanya ve Gürcistan'da düzenlenecek.