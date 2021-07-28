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GeriFutbol Son dakika: Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a tepki!
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a tepki!

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Son dakika: Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a tepki!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Sarı-kırmızılı kulübün, Sabri Sarıoğlu'nun doğum gününü kutlamamasına tepki gösterdi.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda '1996-2017. 21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyten futbolcu sıralamasında 4. sıradadır Sabri Sarıoğlu. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu, 27 Temmuz'da 37 yaşına girdi.

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