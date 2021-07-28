Son dakika: Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a tepki!

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda '1996-2017. 21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyten futbolcu sıralamasında 4. sıradadır Sabri Sarıoğlu. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu, 27 Temmuz'da 37 yaşına girdi.