Son Dakika | Sabri Sarıoğlu'ndan Caner Erkin yorumu: 'Fenerbahçe için sorun olabilir...'

Sabri Sarıoğlu'nun yorumları şu şekilde:

Lemos bence iyi bir oyuncu. Tisserand'da şüphelerim vardı ilk maçta. Biraz tedirgindi, topu istediği gibi oyuna sokamamıştı ama dün iyi bir maç çıkardı. Gün geçtikçe takıma alıştı. Şu anda Gökhan, Caner, Lemos ve Tisserand iyice alıştılar.

"Caner'in ileri çıkışları sorun olabilir"

Caner çok ofansif bir oyuncu ama bazı maçlarda bunun dezavantajı görülebilir. Çok ileri çıktığı için o kanattan pozisyon verebilir Fenerbahçe. Ama dün sorun yaşanmadı.

"Serkan yerine Pereira oynamalıydı"

Eddie Newton ne düşündü bilmiyorum ama Pereira varken Serkan'ı tercih etmesi hataydı. Serkan elinden geleni yaptı ama Pereira önemli bir oyuncu. Hocanın kararına saygı durmak gerekir ama böyle büyük ve tansiyonu yüksek maçlarda tecrübeli oyuncu gerekir. Pereira ile başlaması daha iyi olurdu. Pereira savunmada ve hücumda takımı ileri taşıyor, ayrıca takımı da ayağa kaldıran karakterde bir oyuncu.

"Trabzonspor savunmasını toparlamalı"

Trabzonspor geri dörtlüsüne baktığımızda zaman zaman iyi maçlar çıkardılar ama baskı altında çıkarken sıkıntı yaşadılar. Duran toplarda da sorunlar var. Zamanla iyi olur diyebiliriz ama 6 hafta geçti, Trabzonspor savunmasının toparlanması gerekiyor.

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