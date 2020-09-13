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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2020 - 08:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sabri Sarıoğlu'ndan Arda Turan yorumu!

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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yeni yorumcusu Sabri Sarıoğlu, eski takımı Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşünü ve sarı kırmızılı ekipteki ilk maçını değerlendirdi.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un çiçeği burnunda yorumcusu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardındand değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan'ın kendisine çok iyi baktığını altını çizen Sabri Sarıoğlu, kondisyonun sırrının maç oynamak olduğunu hatırlattı ve tecrübeli oyuncunun bu etken dikkate alınarak irdelenmesi gerektiğini söyledi.

Sabri Sarıoğlu'nun Arda Turan açıklamaları şu şekilde:

Arda kendine çok iyi bakmış. O benim kardeşim... İstediğiniz kadar özel antrenman yapın, maç oynamadan iyi kondisyona ulaşamazsınız Arda, 2.5-3 senedir düzenli oynayamadı. Arda'yı bunu bilerek irdelememiz gerekiyor. Tahminen, Etebo'yu yeni geldiği için tercih etmedi Fatih hoca. Beklediğim gibi bir kadroyla çıkıyor Galatasaray. Taylan, orta sahada tek başına görünüyor.

 

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