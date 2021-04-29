Son Dakika: Ryan Giggs hakim karşısına çıktı! Taciz, alıkoyma ve 'kafa attı' iddiası...

Spor Arena Dış Haberler - Son yıllarda özel hayatında yaşadığı skandallarla futbolculuk kariyerine gölge düşüren Ryan Giggs, eski kız arkadaşı Kate Greville ve kardeşi Emma Greville'a fiziksel şiddet uyguladığı suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

36 yaşındaki Kate Greville ile 2017-2020 yılları arasında birlikte olduğu 3 sene boyunca sevgilisini ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmekten alıkoymakla ve hem kız arkadaşına hem de kız arkadaşının kardeşi Emma Greville'a şiddet uygulamakla suçlanan 47 yaşındaki Ryan Giggs, ilk duruşmada tüm suçlamaları reddetti.

MASUM OLDUĞUNU SAVUNDU

Kişiyi cebren hürriyetinden mahrum bırakma, kasten adam yaralama ve cinsel taciz gibi oldukça ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan Ryan Giggs, ilk duruşmada kimliğini ve adresini teyit etmesinin ardından masum olduğunu savundu.

Soruşturmanın başında gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest bırakılan Ryan Giggs, masum olduğunu beyan ettiği ilk duruşmanın ardından tutuksuz yargılanacak. Mahkeme, 26 Mayıs tarihinde yeniden görülecek.

İDDİA MAKAMINDAN 'KAFA ATTI' SUÇLAMASI

İddia makamından Andrea Griffiths, 47 yaşındaki Ryan Giggs'in müvekkiline alkol etkisi altında kafa attığını öne sürdü. Andrea Griffiths ayrıca Kate Greville'nin hürriyetinden mahrum bırakıldığının altını çizerek müvekkilinin ilişki süresince sürekli aşağılandığını savundu.

DAVA SULH CEZA MAHKEMESİNE TAŞINIYOR

İddia makamının, Ryan Giggs'i tüm bunların yanı sıra taciz ve kasten adam yaralamayla da suçlamasının ardından davanın devamının Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.

Kraliyet Savcılığı Sözcüsü, tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ryan Giggs'in davasının 28 Nisan Çarşamba günü Manchester ve Salford Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini duyurdu.

EURO 2020'DE TAKIMIN BAŞINDA YOK

Galler Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, iki farklı kadına saldırdığı iddiası ile suçlanan Ryan Giggs'in EURO 2020'de milli takımın başında yer almayacağını ve Giggs'in yerine Robert Page'in göreve getirildiğini duyurmuştu.

ABİSİNİN EŞİYLE BİRLİKTE OLDU, AİLESİNİ PARAMPARÇA ETTİ

Ryan Giggs'in kardeşi Rhodri Giggs, 2019 yılında verdiği sansasyonel röportajla spor ve magazin gündemine oturmuştu. Bir podcast programına konuk olan Rhodri Giggs, abisinin 8 yıl boyunca eşiyle yasak aşk yaşadığını ve aileyi paramparça ettiğini itiraf etmişti.

Yaşanan bu süreçte ailesinin Ryan Giggs'ten yana olmasına tepki gösteren Rhodri Giggs, annesi Lynne Giggs'in dahi kendisine küserek abisiyle görüşmeye devam etmesinden dert yanmıştı.

"Tabii benim 35 madalyam yok, Manchester United'da 20 sene oynamadım ve büyük bir eve sahip değilim... 3 çocuğum var, biri 5 yaşında ama annemle hiç tanışmadı, biri 13 yaşında ve 7-8 yıldır annemi görmedi. Onların ne suçu var? 1,5 km uzakta oturuyorlar ama ailemden kimseyle konuşmuyorum, onlar da benimle konuşmuyor. Ama hepsi Ryan ile konuşuyor, Galler'de yaşayıp Galler maçlarına gidip güzel yemekler yiyor güzel ağırlanıyorlar. Onların sevdiği bu."

RYAN GIGGS'TEN ÇOCUK ALDIRDI

Yasak ilişki, 2011 yılında, Rhodri Giggs'in o dönemki eşi Natasha Giggs'in 8 yıl boyunca Ryan Gigs ile birlikte olduğunu basına açıklamasıyla ortaya çıkmıştı. Natasha Giggs, Rhodri Giggs ile evlenmeden birkaç hafta önce Ryan Giggs'in bebeğini aldırdığını açıklamıştı.

2003 yılında başlayan ilişki 2010 yılında Natasha ile Rhodri'nin ile evlenmesine rağmen devam etmişti. Bu süreçte Ryan Giggs’in de kendi eşi Stacey Giggs’den iki çocuğu olmuştu. 2013 yılında boşanan Natasha ve Rhodri'nin de evliliklerinden iki çocukları bulunuyor.

EŞİNİ GARSONLA ALDATTI, 40 MİLYON STERLİNLİK NAFAKA GÜNDEM OLDU

Ryan Giggs, eski eşi Stacey'i bir restoranda çalışan garson ile aldatmasının ardından evlilik yolun sonuna gelmişti. Stacey Cooke'un 40 milyon sterlinlik nafaka davası o dönem bir hayli konuşulmuştu.

Bu skandal öncesinde, Ryan Giggs'in İngiltere'de yayınlanan Big Brother yarışmacısı Imogen Thomas ile 6 ay flört ettiği basına yansımış ve Stacey Cooke'un artık yaşananlara katlanamadığı için boşanma kararı aldığı ifade edilmişti.

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