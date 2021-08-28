Son Dakika: Ryan Babel'den transfere dair flaş sözler! "Galatasaray'daki hedefim..."

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı-kırmızılı takıma verecek çok şeyi olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılıların mobil uygulamasına bir röportaj veren Babel, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak ve bu sezon daha başarılı olmak istediğini ifade etti.

Babel açıklamasında, "Bir numaralı hedefim Galatasaray'la şampiyon olmak. İkinci önceliğim ise bu sezonda önemli bir yer almak. Kendimden oldukça eminim. İlk sezon, benim için üstümde oldukça baskı hissettiğim bir sezondu ama umuyorum ki insanlar, beni hala değerli görüyorlardır. Burada hala kazanacak ve verecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Ve umuyorum bu sezon, geçtiğimiz sezonlardan çok daha başarılı olacağım" ifadelerini kullandı.

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