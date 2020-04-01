Son Dakika | Ryan Babel İstanbul'a dönüyor! Galatasaray...

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel ile ilgili yeni bir karar alındı. Hollanda ekibinin Babel'in bonservisini alması bekleniyordu. Fakat ülke basınında yer alan iddialara göre yönetim, sözleşmesi bitecek olan futbolcularla yolları ayırma kararı aldı.

Ryan Babel, Galatasaray'a dönecek mi?

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak devre arasında kiralık olarak Ajax'a gönderdiği Babel dönüş hazırlığında. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolculardan Ryan Babel, Klaas Jan Huntelaar ve Nouri'nin sözleşmelerini feshetti. Ajax kulübünden bir yetkilinin basına yaptığı açıklamada bu oyuncularla yolların ayrıldığını söylediği iddia edildi.

Galatasaray'da bu sezon 15 lig maçında 5 gol atan Ryan Babel, Ajax formasıyla 5 lig maçına çıkmı ve hiç gol atamamıştı.





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