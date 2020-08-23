Son Dakika | Ryan Babel, Galatasaray'dan ayrılış tarihini açıkladı

Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Ajax'ta geçiren ve bu sezon Galatasaray'a dönen Ryan Babel'in geleceği merak konusuydu.

Hollandalı futbolcu, sosyal medyadan geleceğiyle ilgili flaş bir cevap verdi. Bir taraftardan gelen 'Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?' sorusuna Babel'in cevabı '2 yıl sonra' şeklinde oldu.

Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Babel, böylece kontratının sonuna kadar sarı kırmızılı takımda kalmayı düşündüğünü belirtmiş oldu.

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