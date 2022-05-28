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Son dakika: Ryan Babel de Sofiane Feghouli de İstanbul’u bırakmıyor | Transfer haberi

#Transfer#Babel#Feghouli
Son dakika: Ryan Babel de Sofiane Feghouli de İstanbul’u bırakmıyor | Transfer haberi
Ali Naci Küçük

Yıllık maliyetleri 6.4 milyon Euro olan ve sözleşmesi biten iki ismin hedefi aynı. Galatasaray’da yola devam etmek için yeni yönetimle görüşecek olan Ryan Babel 1.5 milyon Euro’luk indirimi göze aldı. Feghouli ise Başakşehir ve Kasımpaşa’ya sıcak bakıyor.

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Galatasaray’da sözleşmesi sona eren iki tecrübeli isim kariyerleri ile alakalı gelecek adına önemli adımlar attı. Kontratlarının tamamlanması ile Galatasaray’da takım bütçesi 6.4 milyon Euro düşerken hem Ryan Babel hem de Sofiane Feghouli, adresleri farklı olsa da İstanbul’da kalmaya devam etmek ve kariyerlerini burada sürdürmek istiyor. Her iki futbolcu da bu anlamda harekete geçecek.

GÖRÜŞECEK

Ryan Babel’in, 11 Haziran’daki seçimin ardından yeni gelecek olan yönetim, başkan ile görüşme talebinde bulunacağı ortaya çıktı. Hollandalı futbolcunun takım arkadaşlarına açık şekilde “Galatasaray’da 1 yıl daha kalmak ve bu takım için mücadele etmek istiyorum” dediği ve bu doğrultuda ücretinde çok ciddi bir indirime gideceği ifade edildi. 35 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro olan ücretinin 1 milyon Euro’ya indirilip futbolu takımda bırakmak istediğini yeni başkana ileteceği belirtildi.

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Feghouli ise Galatasaray ile sözleşmesi bitse de İstanbul’da yaşamını sürdürmeye karar verdi. Cezayirli, eşine Yeşilköy’de de bir güzellik, estetik merkezi açtı. Takım arkadaşları da bu açılışa katılırken Feghouli’nin kariyerini Başakşehir ya da Kasımpaşa’da sürdürmeyi düşündüğü belirtildi.

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#Transfer#Babel#Feghouli

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