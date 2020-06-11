Son Dakika | Ryan Babel açıkladı: 'Galatasaray'a dönüyorum'

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Hollanda basınına önemli açıklamalar yaptı.

TÜRK FUTBOLU DAHA AGRESİF

Sezon sonunda Galatasaray'a döneceğini vurgulayan Babel, "Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda olacağımdan şahsen eminim. Sadece 1 yıl daha kaldı. Galatasaray'a dönüyorum ve Türk futbolu Hollanda futbolundan daha agresif." dedi.

BU İŞLER ZOR OLUYOR

Ajax macerası hakkında da konuşan Babel, "Tabii yıllar sonra buraya geldim. Ajax'ın bazı tıbbi sorunları vardı. Oyuncular sakattı ve geri dönmeleri bekleniyordu. İlk haftalarda takım arkadaşlarımla çabuk kaynaşmak benim için önemliydi. Ancak maalesef ki ekip formda olmadığında bu işler zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.