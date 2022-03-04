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Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Shakhtar Donetsk çalışanı hayatını kaybetti

#Rusya#Ukrayna#Shakhtar Donetsk
Son dakika: Rusyanın Ukraynayı işgalinde Shakhtar Donetsk çalışanı hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgalde spor dünyasını sarsan bir ölüm haberi daha geldi. Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'te alt yaş takımlarında görev yapan bir çalışanın Rus saldırıları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde spor camiasından bir ölüm haberi daha geldi. Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in CEO'su Sergei Palkin, kulübün alt yaş takımlarında görev yapan bir çalışanın Rus saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sergen Palkin açıklamasında; "Bir çalışanımız dün hayatını kaybetti. Kendisi çocuk koçuydu. Bir Rus mermisi ona isabet etti ve hayatını elinden aldı. Rusya, Ukraynalıları öldürüyor, bu çılgınlığı durdurun, susmayın, konuşun! Aksi takdirde bu sizin de yenilginiz olacaktır, gelecek nesiller tarafından hatırlanacak bir yenilgi, dünya tarihinden silinmeyecek bir yenilgi. Ve her biriniz işlenen bu suçun sorumluluğunu taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Sergen Palkin ayrıca Rus yöneticilere, futbolculara ve teknik adamlara seslendi:

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"Rus futbol kulüplerinin sahiplerine, yöneticilerine ve oyuncularına sesleniyorum. Rusya, Ukrayna'ya korkunç ve hain bir askeri saldırı gerçekleştirdi. Her birinizin bulunduğu ve her zaman sıcak bir şekilde karşılandığınız bir ülke. Akrabalarınız, arkadaşlarınız var, hatta bazılarınızın doğduğu bir ülke ve bu ülke Rus ordusu tarafından ağır silahlarla yok ediliyor. Tüm dünya bu çılgınlığı durdurmak için harekete geçmenizi bekliyor ama korkuyorsunuz. Sporda korku, zafer olasılığını sıfıra indiren duygudur. Ukrayna'daki savaşa karşı çıkma korkunuz yıkılan şehirler, korkunuz sivil halk arasında binlerce ve binlerce ölüm, korkunuz ölü çocuklar ve milyonlarca insanın sakat kaderi... Kanlı rejime karşı gelme korkunuz en büyük yenilginizdir."

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