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Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Mircea Lucescu'dan açıklama! 'Ben korkak değilim...'

#Rusya - Ukrayna#Mircea Lucescu#Dinamo Kiev
Son dakika: Rusyanın Ukraynaya saldırısı sonrası Mircea Lucescudan açıklama Ben korkak değilim...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı operasyon başlatmasının ardından ülkede bütün spor faaliyetleri durduruldu. Türkiye'de uzun süre görev yapan Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna'daki son durumla ilgili açıklamlar yaptı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı operasyon başlatmasının ardından ülkede bütün spor faaliyetleri durduruldu. Türkiye'de uzun süre görev yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Romanya basınından Fanatik.ro'ya konuştu.

Dinemo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapan Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde:

Şu anda takım tesislerindeyim. Kiev'deki normal hayatın nasıl olduğunu bilmiyorum. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Oyuncularım biraz korkmuş durumda. Fazla yabancı oyuncumuz yok ama kadrosunda yabancı oyuncuların çok olduğu takımların durumu biraz daha kötüdür sanırım. Büyükelçilikler, oyuncularla iletişime geçeceklerdir. Benim kadromda Brezilyalı Vitinho, Sloven Verbic, Uruguaylı Carlos de Pena var. Bir de Belaruslu Shkurin var. Şu anda durumları iyi diyebilirim.

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"HER ŞEY RUSLARA BAĞLI, UKRAYNALILARA DEĞİL"

Böyle bir şey yaşanacağını hiç düşünmezdim. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra her şey çok karıştı. Boris Yeltsin işleri yarım bıraktı. İnsanlar böyle bir durumda ne yapabilir? Her şey Rusya'nın saldırmamasına bağlı, Ukraynalıların yapabileceği bir şey yok. Bakalım uluslararası yaptırımlar Ruslara nasıl bir etki yapacak...

"BEN BİR KORKAK DEĞİLİM, ROMANYA'YA DÖNMEYECEĞİM"

Bu durumda Romanya'ya nasıl döneyim? Ben bir korkak değilim. 2014'te Donetsk'teki karışıklık başladığında bile oradan ayrılmamıştım. Bunu asla yapmam. Ben ayrılırsam insanlara kötü örnek olurum. Onları korkuya ve paniğe sevk ederim. Umalım da durum çok kötüye gitmesin. Umarım bu beyinsizler sakinleşip akla önem vererek hareket eder ve savaşı durdurur.

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