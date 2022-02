Son Dakika: Rusya - Ukrayna savaşında gündem Roman Abramovich! Teklifi kabul etti...

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus milyarder Roman Abramovich, ülkesinin Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İngiliz Hükümeti ile yaşadığı kriz nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmesi sonrasında savaşta yeni bir görev üstlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre; Roman Abramovich, Ukrayna'dan gelen arabuluculuk görevini kabul etti ve savaş halinde olan iki ülkenin ortak paydada buluşması adına Belarus'ta gerçekleşecek müzakerelerde aktif rol oynayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan basın sözcüsü, "İki ülke arasında barışın sağlanması adına Ukrayna cephesinden gelen teklif Roman Abramovich tarafından kabul edilmiştir. Kendisi teklifi kabul ettiği andan itibaren müzakere için uğraşmaktadır. Sürecin hassasiyetini göz önünde bulundurarak şimdiye dek yaşananlar hakkında neden sessiz kalındığı konusunda anlayışınızı bekliyoruz" dedi.

Öte yandan The Jerusalem Post, Roman Abramovich'in müzakereler için Belarus'ta olduğunu okuyucularına duyurdu.

NELER OLMUŞTU?

Roman Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle Chelsea kulübünün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetini bıraktığını duyurmuştu.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bir süredir Chelsea'nin yönetimi konusunda baskı altındaydı. Bu gelişmelerin ardından radikal bir karar alan Rus milyarder, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'na bıraktığını belirtmişti.

'HER ZAMAN KULÜBÜN ÇIKARLARINI DÜŞÜNDÜM'

Her zaman kulübün çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirten Abramovich, "Chelsea'nin 20 yıllık sahibi olduğum süreç boyunca her zaman başarılı olmamızı sağlamak ve geleceğimizi inşa etme rolünü üstlenmeye çalıştım. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım ve bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu sebeple Chelsea'nin yönetimini Chelsea FC'nin hayır kurumunun mütevelli heyetine devrediyorum" sözleriyle yönetimi devrettiğini açıkladı.

'İNGİLTERE'DE YAŞAMASI YASAKLANACAK' İDDİASI

Abramovich’e İngiltere’ye bir daha giriş izni verilmeyeceği de gelen bilgiler arasındaydı. Buna sebep olarak ise Putin rejiminin kilit destekleyicilerinden olması öne sürülmüştü.

Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu. Bu dönemde de kısa bir süreliğine İngiltere’de bulunabilen Abramovich’in vize başvurularının bundan sonra kesinlikle reddedileceği öne sürülmüştü.

ABRAMOVICH SONRASI CHELSEA'DEN SAVAŞ KARŞITI AÇIKLAMA

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün sahibi Rus Roman Abramovich'in yönetimi devretmesinin ardından Ukrayna'ya destek mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan çatışmanın 'korkunç ve yıkıcı' olduğu belirtilerek, "Chelsea, Ukrayna'daki herkese iyi temennilerini sunuyor. Kulüp içindeki herkes, barış için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.

