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Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Mircea Lucescu'dan Ukrayna Ligi için flaş hamle!

#Mircea Lucescu#Dinamo Kiev#Ukrayna Ligi
Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Mircea Lucescudan Ukrayna Ligi için flaş hamle

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm gerginliği ile devam ederken, Dinamo Kiev'i çalıştıran tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, süresiz askıya alınan Ukrayna Ligi'nin devam etmesi için flaş bir hamlede bulundu.

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Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çalıştıran tecrübeli Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası süresiz askıya alınan Ukrayna Ligi'yle ilgili çarpıcı bir girişimde bulundu.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgilere göre Mircea Lucescu Ukrayna Ligi'nin bu sezon Romanya'da bitirilmesi için girişimlerde bulundu. Romanya Bükreş'teki futbol otoritelerinin ise tecrübeli teknik adamdan gelen bu fikre açık olduğu belirtilenler arasında yer aldı.

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"AKLIM VE KALBİM KIEV'DE"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı sonrası büyük çatışmaların yaşandığı Kiev'den geçtiğimiz günlerde ayrılıp Romanya'ya dönen Lucescu, yaşanan süreci ülke basınına anlatmıştı.

Lucescu'nun açıklamaları şu şekildeydi;

"Eşim Nelly ve aile üyeleri, görüntüleri televizyonda gördü ve birkaç gün geri dönmem için bana yalvardı. Kulüp başkanı ve oyuncularla konuştuktan sonra ülkeden ayrılmayı isteksizce yaptım. Onlarla sürekli temas halindeyim, özellikle de oyuncuları aileleriyle birlikte Kiev'den uzaklaştırmanın bir yolunu bulmalıydım. Çoğunun birkaç çocuğu var.

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"Romanya'da normal hayata döndüğümü söyleyemem. Aklım ve kalbim Kiev'de, oyuncularımla ve orada kalan herkesle birlikteyim. Shakhtar'ın koçlarının Polonya üzerinden trenle Ukrayna'dan ayrılmaya çalıştıklarını biliyorum ama başarılı olamadılar. Ben daha şanslıyım ama onlarla birlikteyim. Ve Kiev'de kalanlarla birlikte..."

"DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Rumen teknik adam, savaşın başladığı ilk günlerde ülkeden ayrılmayacağını söylemiş ve insanlara kötü örnek olacağını belirtmişti.

Lucescu açıklamasında, "Bu durumda Romanya'ya nasıl döneyim? Ben bir korkak değilim. 2014'te Donetsk'teki karışıklık başladığında bile oradan ayrılmamıştım. Bunu asla yapmam. Ben ayrılırsam insanlara kötü örnek olurum. Onları korkuya ve paniğe sevk ederim. Umalım da durum çok kötüye gitmesin. Umarım bu beyinsizler sakinleşip akla önem vererek hareket eder ve savaşı durdurur." ifadelerini kullanmıştı.

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#Mircea Lucescu#Dinamo Kiev#Ukrayna Ligi

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