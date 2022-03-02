Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich kararını verdi! Resmen satışa çıkardı...

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Chelsea'nın Rus sahibi Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na devretmesinin ardından beklenen kararı aldı ve kulübü resmen satışa çıkardı.

Gün içerisinde Rus milyarderin kulübü satmak istediği iddiası ortaya atılmış ve İsviçreli iş adamı Hansjörg Wyss, Abramovich'in Chelsea'yi satın alması için kendisine teklif yaptığını duyurmuştu.

Wyss yaptığı açıklamada "Abramovich şu anda İngiltere'deki tüm mal varlıklarını satmaya çalışıyor. Ayrıca Chelsea'den bir an önce kurtulmak istiyor. Dün ben ve diğer üç kişi, Abramovich'ten Chelsea için bir teklif aldık. Chelsea'nin Abramovich'e 2 milyar 400 bin sterlin borcu varmış. Ancak Chelsea'nin parası yok. Anlamı şu, Chelsea'yi satın almak isteyen biri bu 2,4 milyar sterlini de ödemek zorunda." diye konuşmuştu.

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Yaşanan bu gelişme sonrası Roman Abramovich, resmi olarak Chelsea'yi satışa çıkardığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden bir açıklama yapan Abramovich, "Chelsea'nin sahibi olmamla ilgili olarak son günlerde medyada çıkan spekülasyonlara yanıt vermek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarına göre hareket ettim ve buna göre kararlar aldım. Mevcut durumda kulübün, taraftarların, personellerin, sponsorların ve kulüp ortaklarının çıkarına olduğuna inandığım kararı verdim ve kulübü satışa çıkardım" dedi.

GELİRİ UKRAYNA'YA BAĞIŞLANACAK

Satıştan elde edilecek geliri Ukrayna'da savaş mağduru olan ailelere bağışlayacağını belirten Rus milyarder, "Kulübün satışı hızlı bir şekilde gerçekleşmeyecek ancak gerekli süreç yakından takip edilecek. Geri ödenmesini gerektiren herhangi bir talebim olmayacak. Bu, benim için hiçbir zaman iş ya da parayla ilgili olmadı. Oyun ve kulübe karşı tavrım hep tutkuyla ilgiliydi. Satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir vakıf kurulması için ekibime talimat verdim. Bu vakıf Ukrayna'daki savaşın kurbanlarının yararına olacak. Mağdurların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve uzun vadeli iyileşme çalışmalarına destek olacak." dedi.

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"UMARIM VEDA İÇİN STAMFORD BRIDGE'İ SON KEZ ZİYARET EDEBİLİRİM"

Aldığı kararın kulüp menfaatine olduğunu belirten Abramovich, "Lütfen bu kararın inanılmaz derecede zor bir karar olduğunu bilin ve kulüpten bu şekilde ayrılmanın beni ne kadar üzdüğünü anlayın. Fakat bu kararın kulübün menfaatine uygun olduğuna inanıyorum. Umarım hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge'i son bir kez ziyaret edebilirim. Chelsea'nin bir parçası olmak, hayatımın bir ayrıcalığıydı ve tüm ortak başarılarımızdan gurur duyuyorum. Chelsea kulübü ve taraftarlar her zaman kalbimde olacak. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Abramovich, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Chelsea yönetiminden uzaklaştığını açıklamıştı. Londra ekibinin sahibi, Chelsea’nin ‘idaresini ve himayesini’ kulübün hayır kurumu mütevellilerine devrettiğini duyurmuştu.

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PUTIN'LE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Rus iş insanı, Rusya'nın en zengin insanlarından biri olarak biliniyor ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı belgelerle Abramovich'in İngiltere'de futbol kulübü sahibi olmaması gerektiğini söylemişti.

BEKLENTİSİ EN AZ 3 MİLYAR STERLİN

Abramovich’in Chelsea için belirlediği fiyatın 3 milyar Sterlin ve 4 milyar Sterlin arasında bir rakam olduğunu iddia ediyor.

Abramovich'in Chelsea'in sahibi olduğu süre boyunca kulüp, iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez Premier Lig, bir FA Kupası, iki kez Avrupa Ligi ve üç kez de Lig Kupası kazandı.