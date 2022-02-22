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Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...

#Rusya-Ukrayna#Şampiyonlar Ligi#Putin
Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, futbolu da vurabilir. 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikede olduğu ve UEFA'nın krizi yakından takip ettiği belirtildi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi bütün dünya yakından takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam yaptığı açıklamaların ardından iki ülke arasındaki gerginlik tepe noktaya ulaştı.

Rusya - Ukrayna krizi, futbolu da olumsuz etkileyebilir. Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanacak.

İngiliz Daily Star'ın haberine göre UEFA, Rusya ile Ukrayna krizini yakından takip ediyor. Gerginliğin devam etmesi halinde final Rusya'dan alınıp başka bir ülkeye verilebilir. Daily Star spor şefi Jeremy Cross imzalı haberde olası yer değişikliği kararı alması halinde finalin Wembley'de oynanabileceği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, düzenlendiği şehre yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir ekonomik katkı sağlıyor.

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FİNAL, GEÇEN SEZON İSTANBUL'DAN ALINIP PORTO'YA VERİLMİŞTİ

Geçen sezon İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, ülkemizin koronavirüs önlemleri sebebiyle Avrupa ülkelerince kırmızı listeye alınması sebebiyle İstanbul'dan alınmış ve Portekiz'in Porto şehrine verilmişti.

İstanbul, 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

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