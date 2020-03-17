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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Rusya Premier Ligi corona virüs nedeniyle ertelendi!

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Son Dakika | Rusya Premier Ligi corona virüs nedeniyle ertelendi!
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Rusya Premier Ligi, corona virüsü salgını nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi.

Rusya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligleri 10 Nisan 2020 tarihine kadar erteledi.

Rusya Futbol Federasyonu, bugün Moskova’da yaptığı toplantıda tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs tehdidine karşı ülke liglerinde alınacak önlemleri görüştü.

Toplantıda, federasyon himayesinde düzenlenen tüm futbol organizasyonlarının 10 Nisan 2020’ye kadar askıya alınmasına karar verildi.

Son Dakika | Rusya Premier Ligi corona virüs nedeniyle ertelendi

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