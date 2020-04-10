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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2020 - 18:26,Son Güncelleme:

Son Dakika | Rüştü Reçber corona virüsü yendi!

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Son Dakika | Rüştü Reçber corona virüsü yendi!
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Işıl Reçber, Covid-19 tedavisi gören ve taburcu edilen eşi Rüştü Reçber'in corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.

Işıl Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Rüştü Reçber corona virüsü yendi

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