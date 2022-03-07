Son Dakika: Rus sporcu Ivan Kuliak'tan skandal hareket! Ukraynalı rakibiyle omuz omuza olmasına rağmen...

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Katar'ın başkenti Doha'da bu hafta sonu düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Rus sporcu Ivan Kuliak'ın skandal hareketi spor gündemine damga vurdu.

Paralel bar aletinde yarışan 20 yaşındaki Rus jimnastikçi, altın madalya kazanan Ukraynalı rakibi Illia Kovtun'un yanında bronz madalyasını almak için kürsüye çıktığında üzerinde taşıdığı savaş yanlısı sembol ile tepki çekti.

Ukrayna - Rusya savaşında Rus askeri araçları üzerinde yer alan "Z" harfi, Ukrayna'ya askeri müdahalenin sembolü olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), savaş yanlısı sembol kullandığı gerekçesiyle Rus sporcu Ivan Kuliak hakkında soruşturma açtı.

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FIG'den yapılan açıklamada, üzerinde savaş sembolü kabul edilen "Z" işaretli mayosuyla podyuma çıkan 20 yaşındaki sporcu için "şok edici hareketi" nedeniyle disiplin soruşturması açıldı.

Z HARFİ İLE İLGİLİ 2 FARKLI TEORİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sembollerinden biri olarak kabul edilen ancak Kiril alfabesinde bulunmayan Z harfinin, Batı anlamındaki Zapad kelimesinden geldi düşünülüyor.

Rusya geçtiğimiz yıl, "Zapad 2021" isminde büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Zapad tatbikatı o dönem Rusya'nın askeri kapasitesini gösteren tatbikat olarak nitelendirilmiş ve bir nevi güç gösterisi olarak yorumlanmıştı.

ZAFER DEMEK Mİ?

Z harfinin sembolizmine dair bir diğer teori ise "zafer" anlamına geliyor olması. Bazı uzmanlar, "za pobedy" kelimesinin "zafer" anlamı taşıdığını ve bu kelimenin ilk harfinden yola çıkılarak Z harfinin Rusya'nın işgalinde sembolleştirildiğini savunuyor.

Kiril alfabesindeki Ze, Latin alfabesinde Z harfine tekabül ediyor.

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