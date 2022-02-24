Son Dakika: Rus işgali sonrası Junior Moraes: Kiev'de mahsur kaldık! Bir otelde tutuluyoruz...

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Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk forması giyen Junior Moraes, Rus işgalinin başlamasının ardından Kiev'de bir otelde mahsur kaldıklarını ve çözüm beklediklerini söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Durum çok ciddi, Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin." dedi.

KIEV'DE SON DURUM

Sabahın ilk ışıklarında sakin olan Kiev'de Rus işgali sonrasında patlama sesleri duyuluyor. Kiev caddelerinde polis arabaları devriye gezerken, kentin her yerinde sirenler çalıyor.

Sivil halk kaçmaya başlarken metrolarda ve otoyollarda yoğunluklar gözleniyor. Şehirden gelen son görüntülerde trafiğin adeta kilit olduğu görülüyor.