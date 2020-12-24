Son dakika | Rus badmintoncu Nikita Khakimov'a şike suçundan 5 yıl men!

BWF'den yapılan açıklamaya göre, soruşturma sonucu 2018 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'ndaki bazı maçları manipüle ettiği ve bahis oynadığı tespit edilen 32 yaşındaki sporcu, 13 Ekim 2020'den itibaren 5 yıl süresince badminton faaliyetlerine katılamayacak.

Khakimov, 2020 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda erkeklerde bronz madalya kazanan Rusya Milli Takımı'nın üyesiydi.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...