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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:41,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Rudy Gobert, koronavirüse yakalandı! NBA'de tüm maçlar iptal

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Son Dakika | Rudy Gobert, koronavirüse yakalandı! NBA'de tüm maçlar iptal
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NBA’de oynayan ABD’li Basketbolcu Rudy Gobert’in Koronavirüs’e yakalandığı öğrenildi. Rudy Gobert, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında corona virüsü ile dalga geçmişti.

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü bu kez NBA’de kendini gösterdi.Yıllık toplam sekiz milyar dolar geliri olan NBA organizasyonu durduruldu.

Shams Charania’nın geçtiği habere göre; Utah Jazz‘ın Fransız yıldızı Rudy Gobert’e yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Dün gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Utah Jazz maçı ise başlamasına kısa bir süre kala durduruldu ve maç iptal edildi.

NBA'DE MAÇLAR SÜRESİZ DURDURULDU

Kısa bir süre sonra ise maçın iptal edilmesinin Rudy Gobert’in corona virüsüne yakalanmasıyla alakası olduğu ortaya çıktı. Gelen diğer bir bilgiye göre ise hem Utahlı hem de Oklahoma City’li oyuncular ve bütün personeller karantinaya alındı. NBA yönetimi ise Rudy Gobert’in virüse yakalanmasından sonra ligi hemen durdurduğunu açıkladı.

Rudy Gobert, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında corona virüsü ile dalga geçmişti.


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