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GeriFutbol Son Dakika: Royal Antwerp, Mbwana Samatta'nın transferini resmen duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 00:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Royal Antwerp, Mbwana Samatta'nın transferini resmen duyurdu

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Son Dakika: Royal Antwerp, Mbwana Samatta'nın transferini resmen duyurdu

Royal Antwerp, Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiraladığını açıkladı.

Belçika ekibi, Tanzanyalı golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralandığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon hayal kırıklığı yaşatırken yeni sezona da kötü başladı.

Vitor Pereira'nın verdiği şansları kullanmayan Samatta, gözden düşerken Belçika ekibine kiralandı.

Royal Antwerp, yaptığı açıklamada oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Frey'le aynı takıma giden Samatta, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda rakip olacak. 

Sarı lacivertli formayı toplamda 33 kez giyen Samatta, yalnızca 6 gol sevinci yaşadı.

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