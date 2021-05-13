Son dakika: Ronaldo'nun ziyareti olay oldu! Juventus'ta Ferrari krizi...

Spor Arena Dış Haber - Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşlarının arasına 'Şahlanan At' girdi. Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Juventus'un sahibi Andrea Agnelli ile birlikte İtalyan Formula 1 takımı Ferrari'nin Maranello'daki merkez tesislerini ziyaret etti.

TAKIM ANTRENMANDA, RONALDO İZİNLİ

Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran ve 9 yıllık şampiyonluk serisi son bulan Juventus, Milan'a 3-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi potasının da dışında kalmıştı. Bu maçın ertesi günüde Sassuolo maçı için hazırlıklara başlayan A takımda her futbolcu antrenmana geldi, biri hariç. Ronaldo o gün izinliydi.

Portekizli futbolcu, Juventus'un sahibi Andrea Agnelli ile birlikte yeni aldığı Ferrasi'nin Monza SP2(1.4 milyon pound) modelini teslim almak için ünlü firmanın Torino'ya 300 kilometre mesafedeki Maranello'da bulunan merkezine gitti.

LECLERC VE SAINZ İLE TANIŞTI

Ferrari'nin Formula 1 takımının da merkezi olan Maranello'daki tesise giden Ronaldo, burada Formula 1 pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile de tanıştı ve Ferrari'nin bu sezon kullandığı SF21'in önünde poz verdi. Ronaldo, ünlü yarış pilotlarına imzalı formasını hediye etti.

FUTBOLCULAR RAHATSIZ OLDU

Milan'a 3-0 yenilen ve Şampiyonlar Ligi'ne gitme tehlikesi bulunan Juventus'ta futbolcular, herkesin geldiği antrenmana Ronaldo'nun katılmamasına tepki gösterdi. İspanya basınında her alan habere göre Siyah-beyazlı futbolcular, soyunma odasında Portekizli yıldız ile aralarına mesafe koydu.

PIRLO: RONALDO'YA ÖZEL TAVRIM OLAMAZ

Juventus'ta tartışılan teknik direktör Pirlo, Kasım ayında yaptığı bir açıklamada Ronaldo'ya özel ve ayrıcalıklı bir tavır içinde olmadığını söylemişti. Pirlo; "Ona da diğer futbolculara davrandığım gibi davranıyorum. Saha içinde ve dışında her zaman ulaşılabilir bir insanım. Onun gibi şampiyon karakterli futbolcuya, kadrodaki genç futbolculara davrandığım gibi davranıyorum. Futbolcu olduğum zaman da bu böyleydi." demişti.

JUVENTUS'TAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ! MANCHESTER UNITED, SPORTING, REAL MADRID...

2018 yılında 117 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Juventus'ta 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ronaldo ile ilgili çok sayıda transfer haberi çıkıyor.

Florentino Perez'in Real Madrid'e kapılarını kapatmasının ardından Ronaldo'nun eski takımı Manchester United veya altyapısından yetiştiği Sporting'e gidebileceği konuşuluyor.

36 yaşındaki futbolcunun annesi Dolores, yaptığı açıklamada Ronaldo'yu Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalıştığını söylemişti.



*Ronaldo'nun satın aldığı, 1.4 milyon pound değerindeki Ferrari Monza SP2

JUVENTUS ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN DIŞINDA KALIRSA...

Juventus, son iki haftasına girilen Serie A'da şu anda 5. sırada. İlk 4 dışında kalınması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecekler. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun transferle ilgili kararında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmek büyük etken olacaktır. Bunu Sporting ve Manchester United sağlamış durumda. Ronaldo'nun kararı ne olacak bunu yaz aylarında göreceğiz.

SASSUOLO MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Juventus'un Sassuolo'yu 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atarak Siyah-beyazlı formayla 100. golünü kaydetti.

Ronaldo, üç farklı takımda ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki tek futbolcu olarak tarihe geçti. Portekizli futbolcunun Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450; Portekiz ile 'şimdilik' 103 ve Juventus ile 'şimdilik' 100 golü bulunuyor.

Juventus formasıyla çıktığı 131 maçta 100 gole ulaşan 36 yaşındaki futbolcunun 22 de asisti bulunuyor.

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