Son Dakika: Ronaldo'nun Manchester United'a transferinde kritik telefon detayı! Yeni maaşı...

Spor Servisi - Avrupa futbolu dün sürpriz bir transferle sarsıldı... Juventus’tan ayrılma kararı alarak dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve Manchester City’ye gitmesi beklenen Cristiano Ronaldo, şok bir kararla eski takımı Manchester United’a transfer oldu.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Kırmızı Şeytanlar’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ve Juventus ile kesin anlaşma sağlandığı bildirildi. Ronaldo’nun transferinde, daha önce Manchester United’da forma giyerken teknik direktörlüğünü yapan Sir Alex Ferguson’un büyük rol oynadığı bildirildi. Eski oyuncusuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ferguson, görüşmesi gerçekleştiren Ferguson, yeniden Old Trafford’da oynaması konusunda futbolcuyu ikna etti.

Bilindiği üzere Manchester United’ı, Ronaldo’nun 2003-09 yılları arasında bu kulüpte forma giydiği dönemde kendisinin takım arkadaşı olan Ole Gunnar Solskjaer çalıştırıyor.

23 MİLYON EURO KAZANACAK

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan vergilerden sonra bonuslar hariç 23 milyon Euro kazanacak. Manchester United, Portekizli yıldız için Juventus'a ise 25-28 milyon arasında bonservis bedeli ödeyecek.

5 BALLON D'OR KAZANDI

5 kez Ballon d’Or kazanan Ronaldo, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FiFA Dünya Kulüpler Kupası, İngiltere, İspanya ve İtalya’da toplam 7 lig şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kupaları kaldırdı.

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