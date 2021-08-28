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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ronaldo'nun Manchester United'a transferinde kritik telefon detayı! Yeni maaşı...

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Son dakika haberi... Juventus'tan ayrılarak Manchester City'ye transfer olması beklenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, çarpıcı bir manevra yaptı ve eski takımı Manchester United'la sözleşme imzaladı. Ronaldo'nun United'a transferinin başrolünde Sir Alex Ferguson vardı...

Spor Servisi - Avrupa futbolu dün sürpriz bir transferle sarsıldı... Juventus’tan ayrılma kararı alarak dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve Manchester City’ye gitmesi beklenen Cristiano Ronaldo, şok bir kararla eski takımı Manchester United’a transfer oldu.

Son dakika Haberi: Cristiano Ronaldo resmen Manchester Unitedda Geri dönüş açıklandı, maaşı ve bonservisi...
Son dakika Haberi: Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da! Geri dönüş açıklandı, maaşı ve bonservisi...

TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Kırmızı Şeytanlar’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ve Juventus ile kesin anlaşma sağlandığı bildirildi. Ronaldo’nun transferinde, daha önce Manchester United’da forma giyerken teknik direktörlüğünü yapan Sir Alex Ferguson’un büyük rol oynadığı bildirildi. Eski oyuncusuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ferguson, görüşmesi gerçekleştiren Ferguson, yeniden Old Trafford’da oynaması konusunda futbolcuyu ikna etti.

Bilindiği üzere Manchester United’ı, Ronaldo’nun 2003-09 yılları arasında bu kulüpte forma giydiği dönemde kendisinin takım arkadaşı olan Ole Gunnar Solskjaer çalıştırıyor.

Son Dakika: Ronaldonun Manchester Uniteda transferinde kritik telefon detayı Yeni maaşı...

23 MİLYON EURO KAZANACAK

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan vergilerden sonra bonuslar hariç 23 milyon Euro kazanacak. Manchester United, Portekizli yıldız için Juventus'a ise 25-28 milyon arasında bonservis bedeli ödeyecek.

Son dakika: Juventus, Manchester Uniteda giden Ronaldoyu çabuk unuttu Yerine gelecek isim...
Son dakika: Juventus, Manchester United'a giden Ronaldo'yu çabuk unuttu! Yerine gelecek isim...

5 BALLON D'OR KAZANDI

5 kez Ballon d’Or kazanan Ronaldo, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FiFA Dünya Kulüpler Kupası, İngiltere, İspanya ve İtalya’da toplam 7 lig şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kupaları kaldırdı.

Son Dakika: Ronaldonun Manchester Uniteda transferinde kritik telefon detayı Yeni maaşı...

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