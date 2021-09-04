Son Dakika: Ronaldo'dan Manchester United'a heyecan yaratan mesaj! Sahaya çıkmadan takıma seslendi

Spor Arena Dış Haber - Juventus'tan ayrıldıktan sonra eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, daha sahaya adımını atmadan çarpıcı bir hamle yaptı.

12 yıl sonra Old Trafford'a dönen Portekizli yıldız, Edinson Cavani'de bulunan 7 numaralı formayı almış ve Manchester United'daki ilk döneminde olduğu gibi tekrar eski formasını sırtına geçirmişti.

Cuma akşamı Manchester'a ulaşan yıldız futbolcuyu, eski takım arkadaşı ve Manchester United'da idari görevde bulunan Darren Fletcher karşılaşmıştı.

SAHAYA ÇIKMADAN NET MESAJ

Manchester United'daki ilk döneminde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile birlikte Ballon d'Or'u kazanarak tarihi bir başarı elde eden 36 yaşındaki Ronaldo, sahaya çıkmadan takım arkadaşlarına flaş bir mesaj gönderdi.

The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere'deki koronavirüs kuralları nedeniyle 5 gün karantinada kalacak olan Ronaldo, Manchester United'da takım arkadaşı olacağı vatandaşı Bruno Fernandes aracılığıyla takıma, Premier Lig'i kazanmak ve Manchester'da bir kez daha tarih yazmak istediği mesajını iletti.

OYUNCULARIN İNANCI ARTTI

İngiliz ekibine yakın bir kaynak The Sun'a yaptığı açıklamada, "Oyuncular ve teknik ekip, Ronaldo'nun gelişi sonrası ligdeki en iyi kadroya sahip olduklarına ve bu sezon Premier Lig'i kazanacaklarına inanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, oyuncuların Ronaldo'yla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını da söyleyerek, "Çok çalışmaları ve kendilerine inanmaları gerekiyor. Oyuncular, sözleşme imzaladığından beri sürekli Ronaldo hakkında konuşuyor ve onunla beraber çalışıp sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor" diye konuştu.

MİLLİ MAÇTAKİ TOKADI OLAY OLDU

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda Portekiz, sahasında İrlanda Cumhuriyeti’ni 2-1 yenerken, maça damga vuran isim Cristiano Ronaldo olmuştu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamayan Portekizli futbolcu, atış öncesi beyaz noktadaki topa ayağıyla dokunan İrlandalı Dara O’Shea’ye tokat atmıştı. Hakemler görmediği için kırmızı kart cezasından kurtulan Ronaldo, 89 ve 90. dakikalarda 2 gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.

KRALİÇE 80 TANE İMZALI FORMA İSTEDİ

Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönmesi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i bile heyecanlandırmıştı. 95 yaşındaki 2. Elizabeth Portekizli yıldızdan imzalı forma isterken, bu durum tarihte ilk kez yaşanmıştı.

Kraliçe Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istemişti. Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçmişti.

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