Son Dakika: Ronaldo transferinde flaş gelişme! Messi PSG'ye gitti, menajeri karşı hamle yaptı...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmasının ardından hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona'yla sözleşmesi sona erdikten sonra Katalan ekibiyle anlaşmayan Messi'yi kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Manchester City, Cristiano Ronaldo hamlesiyle kadrosunu güçlendirme amacında...

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre 36 yaşındaki Ronaldo, menajeri Jorge Mendes'e Juventus'tan ayrılmak için tam yetki verdi. Portekizli yıldız için Manchester City'le görüşme gerçekleşen Mendes'in Premier Lig ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Juventus'un yüksek maliyeti nedeniyle Ronaldo'yla yollarını ayırmayı planladığı ve 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'ye satışına onay vereceği belirtildi.

Transferde öncelikli hedefi Harry Kane olan Manchester City, İngiliz forvet için 150 milyon euroluk bir teklifle Tottenham'ın kapısını çalmıştı.