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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ronaldinho'ya bir şok daha! Koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle...

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Son Dakika | Ronaldinho'ya bir şok daha! Koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle...
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Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı. Daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderilen Ronaldinho'ya bir darbe de 'koronavirüs' gündemi vurdu.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alındı.

2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu. Kendi isimlerine düzenlenmiş sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen Ronaldinho ile kardeşi Roberto, konakladıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Daha önce hapishane bahçesinde gerçekleştirilen maçta görüntülenen Ronaldinho, bu sefer videolu mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi.

MAHKEMEYİ DE ETKİLEDİ! SÜREÇ UZAYABİLİR

Öte yandan koronavirüs salgını birçok alanda olduğu gibi mahkemelerin görülmesini de etkileyecek. Buna göre Ronaldinho'nun davası hayat normal akışına döndüğü zaman görülecek.

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