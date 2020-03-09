Son Dakika | Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı
Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapisten ilk görüntüsü ortaya çıktı
Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.
Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.
Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, sosyal medya hesabından “Çok güçlü” başlığı ile Ronaldinho’nun hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı.
MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa 🔟🇧🇷 pic.twitter.com/SXEwv1VHIF— Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020
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