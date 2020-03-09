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Haber Giriş: 09.03.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı

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Son Dakika | Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı
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Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapisten ilk görüntüsü ortaya çıktı

Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.

Ronaldinho Paraguayda tutuklandı
Ronaldinho Paraguay'da tutuklandı!

Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, sosyal medya hesabından “Çok güçlü” başlığı ile Ronaldinho’nun hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı.

Son Dakika | Ronaldinhonun hapishaneden ilk fotoğrafı

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