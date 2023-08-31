Son Dakika: Romelu Lukaku resmen Roma'da

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon kiralık olarak Roma forması giyeceği belirtildi ve deneyimli golcüye başarılar dilendi.

Roma Kulübü, Chelsea'ye kiralama bedeli olarak 5.8 milyon euro ödeyecek.

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Lukaku, "Roma taraftarı inanılmaz, burada çok iyi karşılandım. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübün büyük hedefleri var." dedi.

MOURINHO İLE YENİDEN BULUŞTULAR

Belçikalı golcü, Chelsea ve Manchester United sonrasında Jose Mourinho ile bir kez daha buluştu.

Geride kalan sezonda kiralık olarak Inter'de 37 maçta süre alan Romelu Lukaku, 14 gol ve 7 asist kaydetti.

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Kariyerinde Anderlecht, West Brom, Everton, Manchester United ile iki farklı dönemde Chelsea ve Inter formaları giyen Lukaku'nun transferleri için bugüne kadar yaklaşık 340 milyon euro ödendi.