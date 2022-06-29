Son Dakika: Romelu Lukaku resmen Inter'de!

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Inter, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı.

Serie A ekibi, yıldız futbolcunun kadroya katıldığını resmen açıkladı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Inter'in Lukaku için Chelsea'ye 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

Kariyerinin en parlak dönemini Inter formasıyla geçirdikten sonra geçen yıl 113 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşayan ve Inter'e dönmek istediğini de dile getiren Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.