Son Dakika: Romelu Lukaku resmen Chelsea'de! 7 yıl sonra...

Chelsea, eski golcüsü Belçikalı Romelu Lukaku'yu Inter'den transfer etti. Premier Lig ekibi, Belçikalı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre Chelsea, Lukaku için Inter'e 115 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bedel, İngiliz ekibinin bir oyuncuya ödediği en yüksek bonservis olarak kayıtlara geçti.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Lukaku, "Bu harika kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum ve kendimi kutsanmış hissediyorum. Benim için uzun bir yolculuk oldu. Buraya öğrenecek çok şeyi olan bir çocuk olarak gelmiştim, şimdi daha olgun bir şekilde geri döndüm" dedi.

Chelsea kulüp direktörü Marina Granovskaia ise, "Lukaku dünyanın en iyi golcülerinden biri. Onu sevdiği kulübe geri getirdiğimiz için çok mutluyuz. Onun gibi bir yeteneği, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımımıza kattığımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

INTER'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku toplamda 327,5 milyon euro bonservis ile dünyanın en pahalı oyuncusu oldu.

2011 yılında Anderlecht'ten transfer edilen Belçikalı yıldız, ilk döneminde Chelsea'de 15 maçta forma şansı bulmuştu. Londra temsilcisi, Lukaku'yu West Bromwich ve Everton'a kiralamıştı.

Lukaku geçen yıl 44 maçta 30 gol attığı Inter ile İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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