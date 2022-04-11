Son Dakika: Roman Abramovich'in yeni gözdesi Valencia! Teklifler sızdı mı? Herkes Göztepe derken...

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Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara maruz kalan ve Chelsea'yi satarak yeni kulüp satın alacağı konuşulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in son hedefinin Valencia olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile ilgilendiği iddia edilen Roman Abramovich'in, Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü Valencia'yı satın almaya çalışacağı öne sürüldü.

Roman Abramovich'in İspanya ile iyi ilişkileri olduğunun altı çizilerek bu bağlantıları sayesinde İspanyol temsilcisini satın almasının daha kolay olacağı kaydedildi.

TEKLİFLER SIZDI MI?

Son dönemde maddi sıkıntılar yaşayan Valencia'da Singapurlu işadamı Peter Lim'in kulübü satmak istediği belirtiliyor. Kulübü satın almak isteyen isimlerden Miguel Zorio, Plaza Deportivo'ya yaptığı yazılı açıklamada Peter Lim'in Valencia için gelen iki teklifi sızdırdığını ve bunlardan birinin kendisine ait olduğunu diğerinin de Roman Abramovich'ten olduğunu belirtti.

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Zorio ile Roman Abramovich'in Valencia adına rekabet ettikleri iddialarına rağmen Rus oligarka İngiltere'de uygulanan yaptırımların benzer şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde de devreye girebileceği aktarılıyor.

GÖZTEPE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Roman Abramovich'e devredileceğine dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramovich'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramovich'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.,

ÖZEL YATI BODRUM'A GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus iş insanının 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatı, bir süre Bodrum'da demirlemişti.

Bu ziyaretin sebebinin Göztepe olduğu öne sürülürken, aslında Roman Abramovich'in yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a geldiği de iddia edilmişti.

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