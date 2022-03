Son Dakika: Roman Abramovich'e bir şok daha! Resmi açıklama geldi...

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig yönetimi, İngiliz hükümetinin yaptırımları sonrasında Roman Abramovich'i Chelsea'nin sahibi ve yöneticisi olmaktan diskalifiye ettiğini resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Hükümeti'nin yaptırımları sonrasında Premier Lig Yönetim Kurumu, Roman Abramovich'i Chelsea'nin sahibi ve yöneticisi olmaktan diskalifiye etmiştir. Yönetim Kurulu'nun söz konusu kararı, Chelsea'nin antrenman programını ve maç fikstürünü olumsuz yönde etkilemeyecektir." denildi.

ÖNCE MÜTEVELLİ HEYETİNE DEVRETTİ

Roman Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle Chelsea kulübünün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetini bıraktığını duyurdu.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bir süredir Chelsea'nin yönetimi konusunda baskı altındaydı. Bu gelişmelerin ardından radikal bir karar alan Rus milyarder, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'na bıraktığını belirtti.

Her zaman kulübün çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirten Abramovich, "Chelsea'nin 20 yıllık sahibi olduğum süreç boyunca her zaman başarılı olmamızı sağlamak ve geleceğimizi inşa etme rolünü üstlenmeye çalıştım. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım ve bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu sebeple Chelsea'nin yönetimini Chelsea FC'nin hayır kurumunun mütevelli heyetine devrediyorum" sözleriyle yönetimi devrettiğini açıkladı.

ARABULUCULUK GÖREVİ TEKLİF EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Vladimir Putin'e olan yakınlığı sebebiyle Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfının mütevelli heyetine devreden Roman Abramovich'in Belarus'taki müzakarelerde barışın sağlanması adına rol alacağı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre; Roman Abramovich, Ukrayna'dan gelen arabuluculuk görevini kabul etti ve savaş halinde olan iki ülkenin ortak paydada buluşması adına müzakerelerde aktif rol oynayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan basın sözcüsü, "İki ülke arasında barışın sağlanması adına Ukrayna cephesinden gelen teklif Roman Abramovich tarafından kabul edilmiştir. Kendisi teklifi kabul ettiği andan itibaren müzakere için uğraşmaktadır. Sürecin hassasiyetini göz önünde bulundurarak şimdiye dek yaşananlar hakkında neden sessiz kalındığı konusunda anlayışınızı bekliyoruz" dedi.

ABRAMOVICH SONRASI CHELSEA'DEN SAVAŞ KARŞITI AÇIKLAMA

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün sahibi Rus Roman Abramovich'in yönetimi devretmesinin ardından Ukrayna'ya destek mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan çatışmanın 'korkunç ve yıkıcı' olduğu belirtilerek, "Chelsea, Ukrayna'daki herkese iyi temennilerini sunuyor. Kulüp içindeki herkes, barış için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

İngiliz hükümeti, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 Rus iş insanın İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Chelsea'nin özel bir lisansla faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

CHELSEA NASIL ETKİLENECEK?

İngiliz hükümetinin aldığı kararın ardından Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, sezonun kalan maçları için bilet satışının yapılmayacağı ve maçlara sadece kombine kart sahiplerinin alınacağı, kulübün ürünlerini satan mağazaların yeni bir karara kadar kapalı olacağı ifade edildi.

Ek olarak Roman Abramovich'in bu süreçte Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı kaydedildi. Öte yandan Chelsea'nin bu süreçte kontratı biten oyuncularla yeni sözleşme imzalayamayacağı, herhangi bir oyuncusunun satışını gerçekleştiremeyeceği ve yeni transfer yapamayacağı belirtildi.

CHELSEA İÇİN KİMLER TEKLİF VERDİ?

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'nin 27 Şubat'ta satışa çıkartılmasının ardından çok sayıda isim, kulübün yeni sahibi olabilmek için teklif verdi.

Chelsea'yi satın almak isteyen isimlerden birisi olan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, önceki gün yaptığı açıklamada kulüp yetkilileri ile görüştüklerini belirterek şunları söyledi, "Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea Futbol Kulübü yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen yarın ya da cuma günü tam anlamıyla çalışmalar başlayacak. Çok afaki rakamlar dönüyor. Ben rakam olarak çok bir şey söylemeyeyim. Zaten bütün dünya basınına duyurulacak."

Chelsea'yi satın almak isteyen isimler arasında Philadelphia 76ers'in ortaklarından Josh Harris, New York Jets'in sahibi Woody Johnson, İngiliz milyarder Nick Candy, MLB takımlarından Los Angeles Dodgers ve NBA takımı Los Angeles Lakers'ın hissedarlarından Todd Boehly ile birlikte İsviçreli bilyoner Hansjorg Wyss yer alıyor.