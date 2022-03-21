Son Dakika: Roman Abramovich için Göztepe sonrası yeni iddia! Konsorsiyum ve 40 milyar sterlin...

Haberin Devamı

Rus milyarder Roman Abramovich'in Chelsea'yi satma kararı almasının ardından her gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde The Telegraph Gazetesi, Thom Gibbs imzalı haberinde Rus milyarderin en büyük tutkusu olan futbola olan yatırımlarını devam ettirmek istediğini ve Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alabileceğini öne sürmüştü.

İzmir ekibinin de Süper Lig'in resmi olarak oynandığı 1959 yılından önce şampiyonluk kazandığı ancak o zamandan beri ligde başarılı olmadığı vurgulanmış, Abramovich'in Göztepe'nin Chelsea'ye benzer bir kulüp yapısına sahip olmadığı ifade edilmişti.

İNGİLİZ VE AMERİKALILARA SICAK BAKMIYOR

Bu gelişme sonrası İngiliz basını Chelsea'nin satışına dair yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Daily Mail'de yer alan habere göre Abramovich, İngiliz hükümetinin tüm mal varlıklarına el koymasına rağmen Chelsea'nin satışında söz sahibi olduğu ve bu nedenle kulübün Amerikalı ya da İngiliz iş insanlarına satışına sıcak bakmadığı belirtildi. Abramovich'in bu kararında, iki ülkenin hem Rusya'ya hem de kendisine uyguladığı yaptırımların önemli rol oynadığı ifade edildi.

Haberin Devamı

SUUDİLERE OLUMLU ANCAK...

Rus milyarderin bu kararının ardından Arap yatırımcılara sıcak baktığı ve en yüksek teklifi veren Suudi Medya Grubu'yla satın alma işlemleri için görüşme yapacağı kaydedildi. Suudi Arabistan'la arası iyi olmayan İngiliz hükümetinin ise bu konuya nasıl yaklaşacağı ise merak konusu oldu.

ZENGİN TARAFTARLAR KONSORSİYUM KURDU

Abramovich'in aldığı karar İngiltere'de yankı uyandırmasına karşın, İngiliz yatırımcıların Chelsea'ye olan ilgileri sürüyor. Son olarak Chelsea taraftarı kişilerden oluşan İngiliz bir konsorsiyum, takıma talip oldu.

TEKLİF VERİLDİ

Londra merkezli bir varlık yönetimi firması olan Centricus'un kurucu ortağı Nizar Al-Bassam, firmanın CEO'su Garth Ritchie, Cheyne Capital'in sahibi Jonathan Lourie ve daha önce Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın çoğunluk hissedarı olan Bob Finch, Chelsea'yi satın almak için teklif hazırladı. Konsorsiyumun, tekliflerin verildiği son tarih olan Cuma günü gerekli teklifin verildiği belirtildi.

Haberin Devamı

YÖNETTİKLERİ PARA 40 MİLYAR STERLİN

Centricus'un geçmişte FIFA ve UEFA'ya finansman tavsiyeleri verdiği ve mevcut yatırımlarının 40 milyar sterline ulaştığı ifade edildi.

"GEÇMİŞTE DE CHELSEA'Yİ SATIN ALMAK İSTEDİK"

Centricus'un kurucu ortağı Nizar Al-Bassam yaptığı açıklamada, "Yaptığımız teklifle, kulübü uzun vadeli yatırımcılara uygun hale getirmeye odaklandık. Teklifimize bakarsanız, özünde bunun tamamen İngiliz usulü bir finans teklifi olduğunu görebilirsiniz. Geçmişte de kulübe teklif vermeyi düşündük ancak sonra bu projeler rafa kaldırıldı. Teklifimiz tamamen yerli, yabancı yatırımcımız yok. Oldukça kayda değer bir durum. Hepimiz çocuklarımızla maça gideriz. Hiçbirimizin sadece taraftar olduğumuz için ya da sadece futbolu sevdiğimiz için geldiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.