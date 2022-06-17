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Son Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaş'ta! Maaşı açıklandı

#Beşiktaş#Saiss#KAP
Son Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaşta Maaşı açıklandı

Beşiktaş, Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, Romain Ghanem Paul Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Beşiktaş’tan yılda 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret alacak. Ayrıca oyuncunun aldığı süre ve müsabakalara göre en fazla 12 bin 500 Euro da maç başı ücreti olacak.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

Son Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaşta Maaşı açıklandı

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6 SEZON ADA'DA OYNADI

Premier Lig temsilcisi Wolverhampton ile kontratının tamamlanmasının ardından serbest kalan 32 yaşındaki futbolcu kontrollerin ardından kendisini 2+1 yıllığına Kartal yapan sözleşmeye imza attı. 6 sezon forma giydiği Wolves ile 206 resmi maça çıkan Romain Saiss 15 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.

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Son Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaşta Maaşı açıklandıSon Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaş'ta! Maaşı açıklandıHaberi görüntüle
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#Beşiktaş#Saiss#KAP

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