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Son Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaş'ta!

#Transfer#Beşiktaş#Ghanem Paul Saiss
Son Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaşta

Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaşta

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiği profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Saiss; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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GECE İSTANBUL'A GELDİ

Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen 32 yaşındaki stoper Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların yeni stoperi Romain Saiss, Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te İstanbul'a iniş yaptı.

Son Dakika: Romain Saiss resmen Beşiktaşta

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Faslı oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve genel menajer Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü transfer görüşmelerinde 32 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak olan Saiss, maç başı ve bonuslarla birlikte 500 bin euro daha kazanabilecek.

Siyah-beyazlı kulüp oyuncuya 6 gidiş dönüş uçak bileti, ev kirası ve araba da verecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Ghanem Paul Saiss

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